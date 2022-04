Ostern in Ratingen : Kino stimmt mit Johannespassion auf die Ostertage ein

Ratingen Das Ratinger Kino zeigt am Karfreitag, 15. April, ab 11 Uhr eine Aufzeichnung von Johann Sebastian Bachs berühmtestes Werk: der Johannespassion.

() Coronabedingt konnten in den vergangenen zwei Jahren die Passionsoratorien in Kirchen und Konzertsälen nicht live aufgeführt werden. Ebenso entfiel die Übertragung in deutschen Kinos. Das Ratinger Kino zeigt am Karfreitag, 15. April, ab 11 Uhr Johann Sebastian Bachs berühmtestes Werk: die Johannespassion. Das Konzert wurde in der Nürnberger St. Lorenzkirche mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks, Concerto Köln und hochkarätige Solisten aufgezeichnet und soll mit seiner dramatischen Inszenierung auf die Ostertage einstimmen.