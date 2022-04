Laufsport : Franz Fritsch – Seriensieger der LG Alpen

Franz Fritsch (links) und Günter Bachmann belegten die ersten beide Plätze bei der Winterlaufserie in Duisburg in der M-65-Klasse. Foto: Hildegard van Hüüt

Kreis Zum Abschluss der dreiteiligen Winterlaufserie des ASV Duisburg gibt es noch einmal einige Bestzeiten über die Halbmarathon-Distanz.

Franz Fritsch von der LG Alpen gehört zu den Seriensiegern von Duisburg. Er gewann mit seiner Zeit im Abschlussrennen der Winterlaufserie über 21 Kilometer die Gesamtwertung der Altersklasse (AK) M65. Fritsch bewältigte die drei Strecken der „großen Serie“ in 3:30:39 Stunden. Direkt hinter ihn reihte sich der LG-Vorsitzende Günter Bachmann ein (3:33:02).

Elf Mitglieder des Alpener Vereins hatte sich diesmal nach Duisburg aufgemacht. Auch für die Jüngste, Sharleen Claußen (Jahrgang 2000), endete die „kleine Serie“ mit dem Lauf über zehn Kilometer. In Summe war sie 1:40:49 Stunden unterwegs und errang einen tollen vierten Platz in der Frauen-Hauptklasse. Petra Bohländer belegte mit dem Laufergebnis von 2:05:16 Stunden einen guten dritten Rang in der Altersklasse W40. Manuela Krohn schaffte es mit 1:50:48 Stunden auf Platz drei der W55-Konkurrenz. Christoph Neumann (M50) kam in der „großen Serie“ mit seiner Gesamtzeit (3:06:50) auf den siebten Rang. „Die Platzierung hat in diesem Jahr eine weitaus weniger hohe Bedeutung als sonst für mich“, erklärte er. Neumann hatte mit einer Wadenverletzung zu kämpfen. Er freute sich über eine neue Halbmarathon-Bestzeit.

Dies gelang auch Benjamin Kink (M40) und Christopher Hagenbücher (M30). Kink wurde in der Gesamtwertung 49. in 3:59:50 Stunden, Hagenbücher 25. in 3:29:37 Stunden. Christina van Hüüt (W35) belegte mit 3:44:40 Stunden Rang sieben.

Christiane Henkel lief ebenfalls Bestzeit über die Halbmarathon-Distanz und freute sich riesig über den zweiten Rang in der AK 55 mit 3:59:15 Stunden. Als erfolgreichste Alpenerin glänzte Annika van Hüüt mit der Gesamtzeit von 3:17:22 Stunden als Fünfte bei den Frauen sowie Vierte der W30-Klasse. „Den letzten Lauf habe ich allerdings so richtig verpatzt“, meinte sie. Bei der Bahneröffnung in Kevelaer lief Nicolas Ebel von der LG Alpen in der männlichen U16-Jugend zum Sieg. Adam Kaczmarczyk belegte beim Berlin-Halbmarathon einen respektablen 56. Platz in der M50-Wertung.