Grenzüberschreitende Heimatpflege : Eine Blockflöte aus Keramik für die Sonsbecker Mühle

In der Gommanschen Mühle in Sonsbeck findet sich jetzt auch eine Blockflöte aus den Niederlanden. Foto: VFD

Sonsbeck Verein für Denkmalpflege Sonsbeck hatte in der Gommanschen Mühle Besuch vom Trägerverein des Pottery-Museums in Milsbeek in den Niederlanden. Thema war auch ein gemeinsames Projekt.

Durch Vermittlung von Cees Pot von der Euregio Rhein-Waal ist eine Verbindung des Vereins für Denkmalpflege Sonsbeck mit seiner Keramik-Ausstellung in der Gommanschen Mühle und dem Trägerverein des Pottery-Museums in Milsbeek in den Niederlanden entstanden. Dessen Vorsitzender Jeroen Liebrand und sein Vertreter Theo Holthuysen haben jetzt die Sammlung niederrheinischer und Sonsbecker Keramik besucht und dabei ihrerseits großes Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit bekundet.

Die Gäste aus den Niederlanden brachten als Gastgeschenk eine spielbare G-Dur-Keramik-Querflöte des bekannten niederländischen Töpfers Geert Jacobs mit, die nun in der Sonsbecker Mühle einen Ehrenplatz finden wird. Stefanie Michaelis bewies mit einer kleinen Melodie, dass der Flöte tatsächlich schöne Töne zu entlocken sind. Gleichzeitig luden die Gäste den Verein für Denkmalpflege ein, das Museum in Milsbeek zu besuchen.

Heinz-Peter Kamps, Vorsitzender des Vereins für Denkmalpflege, bekräftigte, dass er diese Einladung gerne annehmen werde: „Wir freuen uns über die nunmehr auch über Christiane und Thomas Grütters geknüpften Kontakte.“ Es wäre wünschenswert, diese Verbindung weiter auszubauen. „Da tut sich eventuell ein Projekt auf, das wir im nächsten Jahr bei unserem Vereinsjubiläum nutzen können“, ließ Kamps durchblicken.

(bp)