Demnächst in Krefeld : Händels Brockespassion erklingt am Karfreitag

Heinz-Peter Kortmann leitet die Aufführung. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Crescendo Chor interpretiert das selten aufgeführte Werk in St. Josef, Stadtmitte. Es ist Händels einziges Oratorium in deutscher Originalfassung.

Der Titel ist sperrig: „Der für die Sünde der Welt gemarterte und sterbende Jesus“: Georg Friedrich Händels Opus HWV 48 ist deshalb auch als Brockespassion in die Musikgeschichte eingegangen. Es ist das einzige Oratorium Händels, das in deutscher Sprache verfasst ist. Komponiert wurde es allerdings, als Händel schon in London lebte.

Der Crescendo Chor Krefeld wird am Karfreitag das Werk in St. Josef (Stadtmitte) aufführen, unter der Leitung von Kantor Heinz-Peter Kortmann. Als Solisten wirken mit: Chelsea Kolic und Ewa Stoschek (Sopran), Ulrich Cordes (Evangelist), Andreas Post (Christus), auch singt das Rheinische Oratorienorchester.

Die Brockespassion erhielt ihren Namen durch den Textdichter Heinrich Brockes, dessen Passionsdichtung auch von Keiser, Telemann und teilweise auch von Johann Sebastian Bach vertont wurde. „Auch die von Händel 1719 komponierte Fassung hat der berühmte Thomaskantor gekannt, wenn nicht sogar aufgeführt“, teilt der Chor mit. Die Original-Partitur gilt als verschollen. Aber es existieren fünf Abschriften.

Das Opus hat eine wechselhafte Geschichte. Auf einem überlieferten Titelblatt des Librettos findet sich der Hinweis: „In der stillen Woche in des Herrn Verfassers Behausung musicalisch aufgeführet. Im Jahre 1712.“ Nach der öffentlichen Uraufführung 1716 in Hamburg wurde es häufig gespielt. Es galt Zeitgenossen als „sinnengewaltig“ mit Arien wie „Brich, mein Herz, zerfließ in Tränen“. Im 19. Jahrhundert verschwand es allerdings aus den Konzertprogrammen.

Seit 2000 wird die Passion wiederentdeckt. 2019 gab es diverse CD-Einspielungen, unter anderem die weltweit erste Aufnahme der vollständigen Fassung – mit zahlreichen Sätzen aus den verschiedenen überlieferten Partituren mit Richard Egarr und dem Orchester und Chor der Academy of Ancient Music in London.

Es ist eine großangelegte, zwei Stunden dauernde Passion, in der zwei Soprane das Geschehen kommentieren, das durch den Evangelisten, den Bassolisten und die Choristen dramatisch dargestellt wird. Händel setzt das Orchester abwechslungsreich ein. Manche Teile der Brockespassion wird er in späteren Werken und Opern noch einmal einsetzen.

Der Schwerpunkt liegt auf dem Passionsgeschehen in den vier Evangelien der Bibel, insbesondere auf der Zeit vom Letzten Abendmahl bis zur Kreuzigung im Matthäus-Evangelium.

Der Einlass zum Konzert in die Josefskirche erfolgt nach 2G-Plus-Regel: vollständig Geimpfte oder Genesene mit Nachweis der 3. Booster-Impfung oder zusätzlichem negativen Bürgertest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Karten der 1. Kategorie sind bereits ausverkauft, aber Karten der 2. Kategorie zu 17 und der 3. Kategorie zu 10 Euro können über E-Mail an Kirchenmusik.Krefeld@gmail.com oder unter Telefon 02151 3521381 bestellt werden.