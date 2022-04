Erfolgreiche Hilfsaktion : Xantener spenden Rucksäcke für ukrainische Kinder

Xanten Der Niederrhein schickt etwa 1500 gefüllte Rücksäcke an die polnisch-ukrainische Grenze, um dort Kindern eine Freude zu machen. Etwa 300 Stück kommen aus Xanten. Viele haben dabei geholfen. eine besondere Spende kam von einem Mädchen aus Birten.

Die Xantener Renate und Heinz Kernder haben mit Hilfe von weiteren Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen aus der Stadt rund 300 Rucksäcke mit Getränken, Süßigkeiten, Stiften und Malbüchern für ukrainische Kinder gepackt. Damit unterstützen sie eine Hilfsaktion, die Nina Hornung aus Moers ins Leben gerufen hatte. Insgesamt kamen dadurch zwölf Paletten mit etwa 1500 gepackten Rucksäcken zusammen. Über den Round Table Xanten sollen sie nun an die ukrainische Grenze gebracht werden, um die Kinder dort in dieser schweren Zeit ein wenig aufzumuntern.

Die Moerserin hatte im März die Rucksack-Sammlung gestartet. Renate und Heinz Kernder lasen davon in unserer Zeitung. Spontan entschlossen sie sich, die Aktion auf Xanten auszuweiten, und warben an Schulen, Kindergärten und im Einzelhandel dafür. „Das Ergebnis war umso überwältigender, weil uns lediglich eine gute Woche bis zum Ende der Aktion blieb“, berichtet Renate Kernder. So beteiligten sich der Rewe-Markt Karlen und die beiden Edeka-Läden der Brüder Benny und Pascal Lurvink mit Getränken und Süßigkeiten an der Aktion.