Kulturveranstaltungen in Rheinberg : Knebel, Passionsmusik und Rock‘n‘Roll

Herbert Knebels Affentheater kommt am 3. November mit „Fahr zu Hölle, Baby!“ in die Stadthalle Rheinberg. Foto: Veranstalter

Rheinberg Kulturelles Leben in Rheinberg: Der Vorverkauf für Herbert Knebels Affentheater läuft, der Kammerchor Rheinland „Cantare et Sonare“ gastiert am Sonntag in Rheinberg in St. Peter und die Shaggy Dogs spielen am Samstag im To Hoop in Alpsray.

Herbert Knebels Affentheater Die Kulturinitiative Schwarzer Adler hat Ruhrpott-Nörgler Herbert Knebel und seine Combo zwar erst am Donnerstag, 3. November, um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) zu Gast in der Stadthalle Rheinberg. Aber Karten kann man jetzt schon kaufen für den Musik-Comedy-Abend unter dem Motto „Fahr zur Hölle, Baby!“. Auch mit ihrem neuen Programm bleiben sich die Knebels treu. Sie versprechen teuflisch guten Ideen, höllisch heiße Rhythmen und engelsgleiche Chöre. Karten zum Vorverkaufspreis von 29 Euro zuzüglich VVK-Gebühren gibt es im Schwarzen Adler an der Baerler Straße 96 in Vierbaum täglich außer dienstags ab 17 Uhr, sonntags ab 12 Uhr, über Eventim oder im Stadthaus.

Konzert zur Passionszeit Der Kammerchor Rheinland „Cantare et Sonare“ gastiert am Sonntag, 10. April, 16 Uhr, in der Pfarrkirche St. Peter Rheinberg. Es handelt sich um ein Chor- und Instrumentalkonzert. Unter dem Titel „Crucifixus“ werden anspruchsvolle Chorkompositionen aus verschiedenen Stilepochen angekündigt. Aus der reichhaltigen Fülle von Passionsmusiken, die einen musikalischen Schatz von beeindruckender Dichte und Intensität darstellen, erklingt zu Beginn das Chorwerk „Das Wort ward Fleisch“ von Heinrich Schütz. Im weiteren Verlauf stehen vier- bis achtstimmige Chorwerke von Andreas Hammerschmidt, Antonio Lotti, Tomás Louis de Vittoria, des Thomaskantors Johann Kuhnau, Anton Bruckner, Felix Mendelssohn Bartholdy und Willem Winschuh auf dem Programm. Heike Molitor rezitiert ihre eindrucksvollen Texte zum Thema Passion. Die Ausführenden sind Heike Molitor (Dichtung und Rezitation), Monika Seiler (Traversflöte), Fulbert Slenczka (Violoncello und Basso continuo), Christoph Bartusek (Orgelbegleitung und Basso continuo) sowie der Kammerchor Rheinland „Cantare et Sonare“. Willem Winschuh hat die künstlerische Leitung. Der Eintritt ist frei, um eine Spende im Anschluss an das Konzert wird gebeten.

Die Shaggy Dogs spielen am Samstag im To Hoop in Alpsray. Foto: Band

Konzert im To Hoop Am Samstag, 9. April, 20.30 Uhr, treten die Musiker der Band „Shaggy Dogs“ in Rheinberg-Alpsray im To Hoop an der Alpsrayer Straße 102 auf. Angekündigt wird „aufrichtiger und energiegeladener Rock‘n‘Roll“, den die Musiker schon seit 1999 spielen. Die „zotteligen Hunde“ spielen Rhythm‘n‘Blues, Soul und Rockabilly. Und das immer in festlicher Tracht, ähnlich dem Orchester einer gefühlvollen und schicken Revue. Karten gibt es im Vorverkauf ab 20,80 Euro, an der Abendkasse sind sie ab 22 Euro zu haben.

(up)