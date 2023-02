Quiz-Show mit Günther Jauch Xantenerin gewinnt 64.000 Euro bei „Wer wird Millionär?“

Nina Heiming aus Xanten hat in der Quiz-Show „Wer wird Millionär?“ mit Günther Jauch 64.000 Euro gewonnen. In der Sendung, die am Montagabend bei RTL ausgestrahlt wurde, hatte sie sogar die Chance auf 125.000 Euro, also auf fast doppelt so viel Geld. Aber nachdem Jauch die Frage und die vier Antwortmöglichkeiten vorgelesen hatte, entschied sich die Xantenerin, aus der Sendung auszusteigen und die 64.000 Euro mitzunehmen. Mit Hilfe von vier Jokern hatte sie zwölf Fragen richtig beantwortet.