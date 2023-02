Ausbildung in Rheinberg Azubis von Solvay und Inovyn losgesprochen

„Wir freuen uns, dass die drei ihren beruflichen Weg bei Solvay und Inovyn weitergehen werden. Denn qualifiziertes Personal ist ein Erfolgsfaktor für jedes Unternehmen. Gerade jetzt in diesen für die Industrie herausfordernden Zeiten“, betont Solvay-Werkleiter Norbert Mülders. Der Bedarf an Fachkräften sei bei beiden Unternehmen unverändert hoch. „Ob in der Produktion, der Instandhaltung oder in den Werkstätten – jede Hand wird gebraucht“, sagt Norbert Mülders. „Vor allen in den technischen Berufen istgut ausgebildeter Nachwuchs gefragt, jetzt und in den nächsten Jahren.“