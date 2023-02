Zuschauer werfen mit Kamelle Lüttingen erlebt wieder „verkehrten Karnevalsumzug“

Kinder der Hagelkreuzschule und des St.-Pantaleon-Kindergartens in Lüttingen ziehen am Veilchendienstag (21. Februar) wieder als Karnevalszug durchs Dorf. Im Gegensatz zu anderen Karnevalszügen sind aber nicht sie es, die den Menschen am Straßenrand Kamelle zuwerfen, sondern umgekehrt: „Wir lassen es uns wieder gern gefallen, während des Zuges von Eltern, Großeltern und Anwohnern mit Süßigkeiten beworfen zu werden, und hoffen auf viele Zuschauer“, schreibt die Hagelkreuzschule in einer Ankündigung für den Kinderkarnevalszug.