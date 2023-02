Dinner & Dance in Xanten Eins, zwei, Cha-Cha-Cha

Sie arbeiten bereits zusammen. Die Kurse der Tanzschule Wille finden in Neumaiers Kulturkeller an der Orkstraße statt. Das hat sich kurzfristig ergeben: Bisher hatte Christoph Wille in der Mensa des Stiftsgymnasiums unterrichtet. In diesem Winter musste er sich aber einen anderen Ort dafür suchen, da das öffentliche Gebäude wegen der Energiekrise in der Heizperiode nicht an Dritte vermietet werde, erklärte Wille. „Deshalb habe ich händeringend für meine Sonntagskurse einen Ersatz gesucht.“ Neumaier habe ihm seinen Kulturkeller angeboten. Daraus sei die Zusammenarbeit entstanden. „Das läuft super.“