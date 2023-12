Briefkastenaktion in Ossenberg Post für Christkind und Weihnachtsmann

Schon seit 1985 betreibt die Deutsche Post in der Gemeinde Engelskirchen im Oberbergischen Kreis eine himmlische Christkindpostfiliale. Es war in diesem Jahr 1985, als bei der Deutschen Post erstmals Briefe auftauchten, die „An das Christkind bei den Engeln“ adressiert waren. Schnell war den Mitarbeitern der Post klar: Eine schnelle, praktische Lösung musste her, um die kleinen Absender nicht zu enttäuschen. In der damaligen Postfiliale in Engelskirchen nahmen sich Mitarbeiter der Weihnachtsbriefe an, öffneten und beantworten sie. So entstand die Christkindpostfiliale Engelskirchen.