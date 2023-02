Xantener spielt für den MSV Duisburg Ein Zebra-Fan, der für die Zebras spielt

Xanten · Für Danny Frieburg wird zur nächsten Saison ein Traum wahr. Der in Xanten lebende Torhüter gehört dem Kader der neuen Amateur-Mannschaft des MSV Duisburg an. Das Team spielt ab Sommer in der Kreisliga C.

08.02.2023, 16:07 Uhr

Danny Frieburg aus Xanten steht bei der Fan-Mannschaft des Drittligisten MSV Duisburg zwischen den Pfosten. Foto: Armin Fischer (arfi)

Von Michael Elsing