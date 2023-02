Baugebiet Steingensstraße Xanten will noch 2023 mehrere Baugrundstücke in Marienbaum anbieten

Die Stadt Xanten will noch in diesem Jahr mehrere Baugrundstücke in Marienbaum zum Kauf anbieten. Das geplante Baugebiet an der Steingensstraße im Wallfahrtsort werde im Sommer erschlossen, kündigte Bürgermeister Thomas Görtz am Dienstag im Bezirksausschuss an. „Ich gehe davon aus, dass wir noch in diesem Jahr Baugrundstücke verkaufen können.“ Voraussichtlich im Herbst oder Spätherbst solle die Vermarktung beginnen, sodass die ersten Käufer wahrscheinlich auch noch in diesem Jahr mit der Bebauung beginnen könnten. Es gehe um etwa 20 Grundstücke. Laut früheren Angaben der Stadt umfasst das Baugebiet eine Fläche von insgesamt einem Hektar.