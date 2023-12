Im RTL-Studio Klever Tobias Budde wird TV-Gesicht für NFL-Sendung

Erstmals hat RTL in dieser Saison die Rechte für die NFL in Deutschland. Die Partie am Sonntag (Kickoff ist um 19 Uhr) wird im Streaming des Bezahlfernsehens von RTL+ ausgestrahlt, es gibt sonntags aber auch immer zwei Partien im Free-TV. Dass er in diesem Jahr an Heiligabend und Silvester tätig werden muss, sei kein Problem. „Natürlich wäre ich auch gerne bei der Familie gewesen. Aber Oma hat immer gepredigt: Wer weiter kommen will, muss extra Meter gehen. Und beruflich ist das eine große Chance für mich. Außerdem habe ich ja noch den ersten und zweiten Weihnachtstag mit der Familie“, sagt Budde. Daher habe er nicht lange überlegen müssen, als das Angebot kam. American Football sei mittlerweile eine große Passion. Spannend wird es vor allem dann, wenn es wie jetzt auf den Super Bowl, das Finale der NFL, zugeht. „Ich bin ein Sportjunkie, ziehe mir alles rein: Motorsport, Eishockey, Fußball, Tennis und natürlich American Football“, sagt Budde.