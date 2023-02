Rund 400 Einsätze für den SVB Christian Engeln ist Budbergs Rekordspieler

In der Startelf wird auch Christian Engeln stehen, der sich noch gerne an die Aufstiegssause im Sommer zurückerinnert. „Die gehörte zu meinen schönsten Erlebnissen in Budberg“, sagt der Abwehrmann aus Neukirchen, der als C-Junior vom TuS Baerl zum SVB wechselte. Als Seniorenspieler erarbeitete er sich schnell den Ruf eines verlässlichen Defensivfußballers – allerdings nur in der Kreisliga in den Reserveteams. Einmal durfte der 36-Jährige bei der „Ersten“ mitspielen, im September 2007 in der Bezirksliga beim 0:3 in Kempen gegen St. Hubert. „Da habe ich mich dann auch noch leicht verletzt.“