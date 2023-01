„Wer wird Millionär“ Xantenerin erklärt Günther Jauch, wie sie mit ihrem Mann anbandelte

Erst kurz vor Sendungsschluss ist sie am Montagabend auf den Fernsehbildschirmen zu sehen gewesen: Nina Heiming aus Xanten. Sie erreichte mühelos innerhalb weniger Minuten die 4000-Euro-Frage bei der Sendung „Wer wird Millionär?“. Aber dann ertönte die Hupe, die Sendezeit war abgelaufen. Für dieses Mal: In zwei Wochen – am Montag, 6. Februar, ab 20.15 Uhr – können Zuschauerinnen und Zuschauer sehen, wie es für Nina Heiming im Spiel um die Million weitergeht.