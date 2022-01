Wer wird Millionär : Kevelaerer ist Zuschauer-Joker bei Günther Jauch

Der Name Kevelaer wird Günther Jauch sicher etwas gesagt haben. Schließlich hat er familiäre Verbindungen nach Wesel. Foto: dpa/Stefan Gregorowius

Kevelaer Robert Endress hilft Kandidatin bei „Wer wird Millionär“ bei „Brocken-Frage“ und gewinnt selbst 500 Euro. Er war sich zu 90 Prozent sicher.

Kandidatin Marina Lenz hatte bei der Frage „Wer zu faul zum Laufen ist, kann den Gipfel welchen Berges mit einer Schmalspurbahn erreichen?“ so ihre Probleme. Dabei hatte die studierte Tierärztin und Zahnmedizin-Studentin vorher noch ausdrücklich betont, dass sie aus dem Osten kommt. Eigentlich hätte sie da wissen müssen, dass es die Brocken-Bahn gibt. Doch die Kandidatin kam bei der 16.000-Euro-Frage ordentlich ins Schleudern, rief erst ihren Telefonjoker an und wollte dann noch über den Zusatz-Joker einen Zuschauer vor Ort befragen.

Da schlug die Stunde von Robert Endress. „Ich war ziemlich sicher, dass die richtige Antwort Brocken ist, dazu hatte ich schon mal was im Fernsehen gesehen“, erzählt der Kevelaerer, der prompt in der Sendung aufstand und von der Kandidatin als Joker ausgesucht wurde. „Ich saß mit meiner Frau ganz oben, so im Rücken von Günther Jauch und damit genau im Blickfeld der jungen Frau. Ich denke mal daher hat sie mich ausgesucht“, erzählt er.