Geplante Sperrung in Rheinberg Beschluss zu Holz- und Fischmarkt vertagt

Es gibt noch keinen Beschluss zur vorgeschlagenen Sperrung der Durchfahrt Holz- und Fischmarkt in der Rheinberger Innenstadt. Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität hat den Punkt nach ausgiebiger und sachlich geführter Diskussion an den Rat verwiesen. Ob das Gremium in seiner nächsten Sitzung am 28. März einen Beschluss fasst, ist allerdings fraglich. Die Politik sah noch zahlreiche Punkte, die abgestimmt werden sollen. Rund 20 Frauen und Männer verfolgten die Debatte im Stadthaus.