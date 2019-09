Belohnung für ehrenamtliches Engagement : Stadt lädt die Jugend zum Open-Air-Konzert und Klettern ein

Lukas Kepser tritt beim Konzert „Rock am See“ in Xanten auf. Foto: Jens Heuser

Xanten Am Samstag können ehrenamtlich engagierte Jugendliche im Hochseilgarten an der Südsee kostenlos klettern gehen. Im Anschluss findet das Konzert „Rock am See“ mit DSDS-Teilnehmer Lukas Kepser statt.

Die Stadt Xanten organisiert zwei neue Veranstaltungen für die Jugend. Sie finden am Freitagabend an der Xantener Südsee statt. Zunächst sind Mädchen und Jungen, die sich ehrenamtlich engagieren, dazu eingeladen, ab 18 Uhr im Hochseilgarten zu klettern. Anschließend findet ab 19 Uhr ein Open-Air-Konzert an der Wasserskianlage für alle statt, es steht unter dem Titel „Rock am See“. Durch die Unterstützung von Sponsoren ist der Eintritt frei. Mehrere Künstler treten auf: DSDS-Teilnehmer Lukas Kepser, Carolin Burkhardt, Pianist Ben Hantke, Saxophonist Christian Leupers, Rapper Narco aus Oberhausen, Zerdest Erkan aus Xanten und Mr. Soul. Einlass ist ab 19 Uhr. Eingeladen sind junge Menschen aus Xanten, die zwischen 16 und 26 Jahren alt sind.