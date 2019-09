Spendenaktion : Ossenberger Kinder erhalten eine Matschanlage

Rheinberg-Ossenberg Der Heimatverein Herrlichkeit Ossenberg hat eine Kinderidee umgesetzt. Nun steht eine Matschanlage auf dem Dorfplatz, die von der Sparkasse und Solvay finanziert wurde.

(RP) Aus Wasser und Sand Matsche zu machen, ist kinderleicht. Bis es auf dem Ossenberger Dorfplatz allerdings so weit war, mussten im Hintergrund viele Hände helfen. „Die Idee zu der Matschanlage hatte ein kleiner Junge am Rande eines Festes hier auf dem Dorfplatz“, erinnert sich Hans Dröttboom. Gemeinsam mit Bürgermeister Frank Tatzel und weiteren Gästen nahm der 2. Vorsitzende des Heimatvereins Herrlichkeit das Spielgerät jetzt in Betrieb. Kinder des benachbarten Kindergartens St. Mariä Himmelfahrt halfen tatkräftig dabei und befanden die Arbeit für gut. Über dieses Lob freute sich besonders Oliver Rettig. Der Metallbauer hatte die Matschanlage im Auftrag des Heimatvereins für rund 5000 Euro gekauft und verzichtete auf einen Teil der Montagekosten. Für die Finanzierung der schon jetzt bei den Ossenberger Kindern sehr beliebten Matschanlage sorgten die Firma Solvay und die Sparkasse am Niederrhein mit Spenden.