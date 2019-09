Hagelkreuzschule Lüttingen : Große Freude über Bewegungspakete

Xanten Eine Woche nach dem Schulstart erhielten die Erstklässler der Hagelkreuzschule in Lüttingen Spielmaterialien für die Pausen. Gestiftet wurden diese von Innogy.

In der ersten Woche nach Start des neuen Schuljahrs durften sich die Erstklässler der Hagelkreuzschule Lüttingen in Xanten über drei Bewegungspakete von Innogy freuen. Bürgermeister Thomas Görtz, Schulleiterin Daniela Hommen und Innogy-Kommunalbetreuer Dirk Krämer übergaben den Kindern die Pakete, die verschiedene Module wie einen Softfußball, ein Sprungseil, ein Boccia-Set, eine Frisbee und vieles mehr beinhalten.

„Die hohe Nachfrage zeigt uns, dass gesunde Ernährung und Bewegung an der frischen Luft weiterhin eine wichtige Rolle an Grundschulen spielen“, erklärt Dirk Krämer. Das zeigt auch die diesjährige Bilanz: genau 16.849 Brotdosen und 848 Bewegungspakete werden derzeit an Kinder in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein verteilt. „Es ist toll, dass wir einen Beitrag zur gesunden Entwicklung der Mädchen und Jungen leisten können.“, ergänzt der Kommunalbetreuer.