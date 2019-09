Triathlon : Unter zehn Stunden in Almere

Unter zehn Stunden in Almere

Rheinberg/Xanten Challenge mit Bernhard Steidl vom TT Rheinberg und einem Trio vom TuS Xanten.

3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Rad fahren und ein Marathon zum Abschluss. Diese Distanzen lagen vor den zwei TuS-Ausdauersportlern. Für Bours war’s der erste Start über einen Langdistanz-Triathlon. Er kam nach 1:26:27 Stunden aus dem Wasser. Für die zweite Disziplin benötigte Bours 5:12:35 Stunden. Die 3:22:39 Stunden waren für ihn eine gute Laufzeit. Er finishte in 10:08:46 Stunden und belegte in seiner Altersklasse (AK) den 28. Platz.

Für Müller war’s nach 1997 der zweite Start in Almere über die Langdistanz. Er wollte seine Zeit von damals (10:57) um eine Stunde unterbieten. Und das klappte. Müller finishte in 9:54:57 Stunden. Vor dem Start hatte er sich über den nationalen Verband für die EM-Wertung angemeldet. In seiner AK wurde Müller Achter. Sein drei Disziplin-Zeiten: 1:08:20, 5:04:45 sowie 3:30:41 Stunden.