Vorbereitungen laufen : Pfingsten startet das FZX in die Saison

Pfingsten startet das FZX in die Saison

FZX-Mitarbeiter Michel Egging bereitet die Verleihboote für die Saison-Start am Pfingstsamstag vor. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Xanten Ab dem 22. Mai ist auf der Xantener Süd- und Nordsee wieder Wassersport möglich. Auch die Außen-Gastronomie an den drei Häfen öffnet um 11 Uhr. Das Naturbad bleibt noch zu.

Mitarbeiter des Freizeitzentrums Xanten (FZX) machen klar Schiff im Hafen Xanten und Vynen. Denn ab Pfingstsamstag startet dort der Bootsverleih. Ab 11 Uhr werden auch die Adventuregolf-Schläger ausgeben. Und an der Südsee besteht die Möglichkeit, Wasserski zu fahren. Im Zuge der Corona-Lockerungen wird ebenfalls ab dem 22. Mai, 11 Uhr, die Außengastronomie in den Häfen, Vynen, Wardt sowie Xanten offen sein. Am Restaurant Plaza del Mar stehen rund 200 Plätze zur Verfügung – 120 im Biergarten und 80 auf der Terrasse. Reservierungen sind nicht möglich. Das Naturbad bleibt weiter zu. Auch weil das Wasser noch zu kalt ist.