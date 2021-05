Wasserski, Wakeboard, Minigolf : An Xantener Nord- und Südsee beginnt die Freiluftsaison

Xanten An diesem Samstag öffnen die Sportanlagen und die Außengastronomie des FZX an der Xantener Nord- und Südsee. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen. Und wegen der Corona-Pandemie sind einige Regeln zu beachten.

Das Freizeitzentrum Xanten (FZX) startet am Samstag, 22. Mai 2021, in die Freiluftsaison. An der Südsee und der Nordsee öffnen die Anlagen für Wasserski und Wakeboard, die Bootsverleih-Stationen und der Adventuregolf-Parcours. In den Außengastronomien Pier5, Waterkant und Plaza del Mar beginnt auch der Betrieb wieder. Je nach Witterung haben sie geöffnet.