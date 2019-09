Fußball-Kreisliga A : Zwei Zugänge sollen es beim SV Orsoy richten

ORSOY Das Schlusslicht trifft am Mittwochabend auf den MSV Moers. Joshua Issiaka Pawlinski und Hayati Kaymaz wechselten aus der Jugend des VfB Homberg zum Tabellenletzten.

Nach der 1:2-Niederlage im Kellerduell bei der SpVgg Rheurdt-Schaephuysen steht der SV Orsoy mit nur einem Zähler auf dem vorletzten Tabellenplatz in der Fußball-Kreisliga A. Am Mittwoch ist um 20 Uhr der MSV Moers zu Gast auf dem „kleinen Platz“ am Gildenkamp. Der Gegner hat zuletzt zwei Mal nicht gewonnen. Orsoy wartet seit sechs Spielen auf einen Punkt. Im Kreispokal Anfang August hagelte es eine derbe 1:7-Pleite beim MSV.

„Wir haben uns immer mal wieder umgeschaut. So haben wir ein bisschen mehr Auswahl“, so Zvar über die Zugänge aus der Leistungsklasse. Abwehrmann Felix Hochstein kehrt ins Team zurück. Für Masen Kurdi, der in Rheurdt zum ersten Mal aufgelaufen ist, kam die Einwechslung am Freitag aber noch zu früh. „Da werden wir ein bisschen auf die Bremse treten müssen“, sagt der Trainer über eine reine Vorsichtsmaßnahme.