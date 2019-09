2. Dreiband-Bundesliga : Traumstart für Xantens Billardcracks

Xanten Das Zweitliga-Team um Kapitän Roger Liere erklomm nach zwei Siegen am ersten Spieltag die Tabellenspitze.

Zunächst standen die Domstädter in Hamburg an den Tischen. Die Gäste waren favorisiert. In der ersten Runde lag Jack van Peer gegen Kai Siepmann stets mit zehn oder mehr Punkten vorne und gewann mit 40:24 in 49 Aufnahmen. Uwe Arndt hatte mehr Schwierigkeiten mit Oliver Weese. Beim Stand von 29:34 konterte der Spieler des BC Xanten mit einer 5er-Serie und beendete das Duell mit einer weiteren 5er-Serie zwei Aufnahmen später. Er siegte mit 40:37 in 60 Aufnahmen.