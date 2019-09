Sportschießen : Sportschütze Schwarz zweifacher Deutscher Meister

Xanten Gute DM-Platzierungen für St. Helena Xanten in Philippsburg und Suhl.

Bei der nationalen Meisterschaft vom Bund Deutscher Sportschützen für Kurz- und Langwaffen in Philippsburg sowie Wurfscheibe in Suhl schnitten die Aktiven von St. Helena Xanten gut ab.

So sicherte sich Ulrich Schwarz neben zwei Titeln noch einen dritten Platz. Von seinen 19 Starts belegte er elf Ränge in den Top 10. Heinz Droste holte als Drittplatzierter ebenfalls Edelmetall. Mit einem vierten und sechsten Rang verpasste er in zwei weiteren Disziplinen das Treppchen.