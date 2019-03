DSDS-Kandidat aus Rees: Parraguez mit starkem Auftritt in die Top-16

Rees Der Reeser rückt in der dritten Folge des Auslands-Recalls stärker in den Fokus und zeigt sich insbesondere bei den abendlichen Feierlichkeiten trittfest. Auch stimmlich präsentierte er beim Song „Love Yourself“ von Justin Bieber eine fehlerfreie Darbietung.

In der Gruppe trifft er auf Shanice Porkar aus Ladenburg sowie Sven Schleger aus Altrip und bekommt das Lied „Love Yourself“ von Justin Bieber aufgetragen. „Ich hätte nie gedacht, dass ich Justin Bieber singen muss. Aber so ist es jetzt“, sagt der Reeser verstimmt gen Millionenpublikum. Optisch bleibt er sich treu und trägt zum Auftritt ein weites Hemd, von denen er mehrere im Gepäck zu haben scheint, nun stellt er die orangene Variante zur Schau. Es folgt eine fehlerfreie Darbietung des Pop-Gassenhauers: „For all the times that you rain on my parade / And all the clubs you get in using my name“.