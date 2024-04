Ausstellung in Emmerich Foto-Ausstellung von Hamburg ins PAN geholt

Am Donnerstag, 25. April, wird im PAN um 18 Uhr eine ganz besondere Ausstellung eröffnet, die eigentlich für die Freie Akademie der Künste in Hamburg gedacht war. Obwohl dort alle Bilder schon hingen, war sie öffentlich nie zu sehen, denn just als sie eröffnet werden sollte, kam Corona dazwischen. Jetzt, drei Jahre später, hängen die Exponate im Kunstforum an der Agnetenstraße – über 160 Arbeiten von Holger Matthies (84), einem der renommiertesten deutschen Plakatkünstler derzeit.