Vorwurf der kulturellen Aneignung : Justin Bieber wird für seine neue Frisur kritisiert

Los Angeles Bereits 2016 stießen Justin Biebers Dreadlocks auf Proteste, jetzt hat er es wieder getan. Seine Fans werfen ihm kulturelle Aneignung vor - und das, obwohl der Popstar gegen Rassismus kämpfen möchte.

View this post on Instagram

Ihm wird vorgeworfen, sich einen wichtigen Teil der afroamerikanischen Kultur angeeignet zu haben. Denn: Immer wieder bedienen sich Weiße an schwarzer Kultur, beispielsweise der Mode, der Musik, dem Slang, und profitieren davon. Gleichzeitig werden Schwarze aber immer noch benachteiligt. So ist es auch bei den Dreadlocks - während Justin Bieber die Frisur als modisches Statement nutzt, führt sie bei vielen Schwarzen zu Diskriminierung. Wie zum Beispiel bei Chastity Jones, der gekündigt wurde, weil sie ihre Dreadlocks nicht abschneiden wollte. Weitere Fälle dieser Art haben sich in den vergangenen Jahren in den USA abgespielt.