Diskussion um Nationalpark Reichswald „Ich habe den Eindruck, dass Argumente gar nicht mehr zählen“

Seit September diskutiert die Politik im Kreis Kleve über eine mögliche Bewerbung des Reichswalds als zweiter Nationalpark in Nordrhein-Westfalen. Der Antrag von SPD und Grünen, über den am Ende abgestimmt wurde, ging trotzdem erst am Abend vor der entscheidenden Kreistagssitzung ein – und zwar um 22.50 Uhr. Nur ein Indiz dafür, dass bis zuletzt um Mehrheiten gerungen wurde. Wie zu hören war, hatten Grüne und SPD vor allem noch versucht, die FDP umzustimmen.