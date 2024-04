Steinstraße als Sanierungsgebiet Steuervorteile als Motor für die City - Warum aus der Idee seit zehn Jahren nichts wird

Es gibt mehrere Häuser, in denen oben vermietet wird und sich unten in den früheren Geschäften gar nichts tut. Und zwar nicht, weil es keine Nachfrage gibt. Sondern weil die Eigentümer kein Interesse daran haben. Manchmal ist ein Verlust aus Vermietung nämlich steuerlich nicht uninteressant. Oder es befinden sich in den oberen Etagen Räume für Leiharbeiter. Unten dann ein Ladengeschäft zu eröffnen, scheint den Vermietern nicht in den Kram zu passen.