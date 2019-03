DSDS-Kandidat aus Kranenburg: „Perfect“: Lukas Kepser mit viel Gefühl weiter

Kranenburg In einem bewährten Trio sang der Kranenburger Lukas Kepser „Perfect“ von Ed Sheeran. Der 24-Jährige wurde von der Jury mit Lob überhäuft. Eine enge Bindung hat er unterdessen zu Jury-Mitglied Pietro Lombardi aufgebaut.

Unterschiede zwischen den Kandidaten aber sind während des folgenden Auftritts nicht zu verkennen: Stimmlich trennt sie einiges. Während Ferretti und Kepser restlos überzeugen, avanciert Herbrüggen zum Wackelkandidaten. „I found a love for me / Darling just dive right in“, eröffnet der Niederrheiner und präsentiert eine fehlerfreie Darbietung. „And if you think that I'm still holdin' on to something / You should go and love yourself“. Dementsprechend fällt auch das Urteil der Jury über Lukas Kepser aus: „Du hast mich bewegt. Bei dir hatte ich wirklich Gänsehaut. Dein Gefühl war wirklich so sehr da. Das war Wahnsinn“, sagt Oana Nechiti. Ihr pflichtet auch Xavier Naidoo bei: „Du gehst auf die Gefühle. Du machst einen kleinen Koloratur und es ist nicht drüber. Deine Mittel sind alle sehr, sehr effektiv eingesetzt und das gefällt uns immer wieder.“