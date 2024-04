Deichverband Bislich-Landesgrenze Gespräche mit dem Ministerpräsidenten

Deichgräf Harry Schulz und der Sprecher des Arbeitskreises für Hochwasserschutz und Gewässer in NRW, Holger Friedrich, wurden am Mittwoch von Ministerpräsident Hendrik Wüst in Düsseldorf empfangen. Bei diesem Termin wurde die Bedeutung der Deichverbände am Niederrhein und deren Anstrengungen für die Sanierung der Deiche gewürdigt.