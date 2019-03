Deutschland sucht den Superstar: Von Favoriten und Wackelkandidaten

Nick Ferretti, Lukas Kepser und Davin Herbrüggen (v.l.) performen bei ihrem Auftritt am dritten Set des Auslands-Recalls am Jungle River im Khao Sok Nationalpark den Song "Perfect" von Ed Sheeran. Foto: TV NOW / Stefan Gregorowius

Kranenburg/Rees Deutschland sucht den Superstar aktuell: Lukas Kepser aus Kranenburg hat in der dritten Folge des Auslands-Recalls in Thailand eine „gute“, Joaquin Parraguez (20) aus Rees eine „schlechte“ Gruppe erwischt.

Das Feld lichtet sich: Nur noch 18 junge Männer und Frauen ringen um den Sieg in der RTL-Castingsshow Deutschland sucht den Superstar (DSDS). Unter ihnen immer noch zwei Kandidaten vom Niederrhein. Lukas Kepser (24) aus Kranenburg und Joaquin Parraguez (20) aus Rees wollen beide in die Top Ten, und damit in die Live-Shows in Köln, einziehen.