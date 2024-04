Traditionsgaststätte „Zur Rose“ in Rees-Mehr Schützenkönig lässt die „Rose“ wieder blühen

Es ist nicht noch nicht mal 18 Uhr und Erwin Böttcher und Finja Heidemann-Braems haben schon allerhand zu tun. Auf dem Podest an der Fensterfront hat gerade ein Damenkränzchen Platz genommen, am Tresen werden schon die ersten Bierchen gekippt und jetzt kommt auch noch ein Handwerker, der sich sein telefonisch bestelltes Abendessen abholt. In der Gaststätte „Zur Rose“ ist ganz schön was los – und das, obwohl das Traditionsgasthaus eigentlich noch gar nicht offiziell eröffnet hat.