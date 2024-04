Diskussion um den Reichswald Der Kampf um den Nationalpark geht weiter

Das lässt nichts Gutes erahnen für den Wahlkampf, der rund um das Bürgerbegehren ansteht. Bis dahin sollten zumindest einige Fragen geklärt sein. Eine davon warf Ralf Klapdor in seinem Redebeitrag am Dienstag auf: Welches Preisschild hängt eigentlich am Nationalpark – und wer zahlt die Rechnung? Stimmen die Menschen von Rheurdt bis Rees über einen Nationalpark ab, muss dann am Ende die Stadt Goch zahlen, obwohl sie im Rat gegen eine Bewerbung votierte? Nicht das einzige noch bestehende Fragezeichen. Die Debatte wird emotional geführt – und das ist auch vollkommen legitim. Am Ende sollte die Entscheidung aber auf Basis von Sachargumenten fallen.