Blühstreifen-Projekt zum Artenerhalt : Es blüht was im Kreis Wesel

Auch bei den inzwischen herbstlichen Temperaturen waren am Dienstag noch einige hungrige Insekten im Blühstreifen unterwegs, der von Hermann Verweyen-Thenagels angelegt wurde. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Kreis Wesel Knapp neun Monate nach Start des Blühstreifen-Projekts haben der Kreis Wesel und die Stiftung Rheinische Kulturlandschaft ein positives Zwischenfazit gezogen. 16,4 Hektar sind inzwischen insektenfreundlich gestaltet. Das Projekt wird ausgebaut.

Es summt und krabbelt immer weniger in den Wiesen des Niederrheins. Der Klimawandel ist in vollem Gange, Leidtragende sind vor allem Bienen, Hummeln und Co. Um dem entgegenzuwirken, hatte der Kreis Wesel gemeinsam mit der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft am 22. Januar ein auf fünf Jahre befristetes Projekt zur Förderung der biologischen Vielfalt gestartet. In Kooperation mit 23 Gärtnern, Land- und Forstwirten konnten Blühflächen mit einer Gesamtgröße von 16,4 Hektar angelegt werden.

Einer dieser Landwirte ist der Gindericher Hermann Verweyen-Thenagels, der entlang der Borthschen Ley an der Grenze zwischen Ginderich und Alpen-Menzelen einen sechs Meter breiten und 600 Meter langen Streifen in ein blühendes Insektenparadies umgewandelt hat. Landrat Ansgar Müller freute sich am Dienstag bei einem Ortstermin darüber, der Landwirtschaft im Kreis mit diesem Projekt ein unbürokratisches und attraktives Instrument zur Umsetzung wirkungsvoller Maßnahmen für die Insektenförderung an die Hand gegeben zu haben. „Die Blühstreifen leisten darüber hinaus einen Beitrag zur Erhaltung unserer abwechslungsreichen Kulturlandschaft“, so Müller.

Info Bald rund 23 Hektar Blühstreifen im Kreis 2020 Für das kommende Jahr haben sich 30 weitere Bewirtschafter von Blühstreifen angeboten. Fläche Insgesamt werden dann rund 23 Hektar im Kreis Wesel insektenfreundlich gestaltet. Für das Jahr 2021 sind dann noch einmal weitere fünf Hektar an Blühstreifen geplant.

Torsten Quinkenstein wies darauf hin, dass blühende Wiesen nicht nur einen Lebensraum für zahlreiche Insekten darstellen, sondern auch für Bodenbrüter wie die Feldlerche oder der Kiebitz. Der Projektleiter der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft verwies darauf, dass Maßnahmen wie diese nicht nur einen ökologischen Mehrwert mit sich bringen, sondern auch integrativ für Landwirte sein sollten.

Landwirt Hermann Verweyen-Thenagels freute sich über die unbürokratische Herangehensweise, der wirtschaftliche Verlust wird ihm vom Kreis aus Mitteln des so genannten Ersatzgeldes erstattet. „Wenn beispielsweise ein Windkraftrad gebaut wird, muss der Betreiber eine Ausgleichszahlung leisten. Diese Gelder fließen direkt in dieses Projekt“, erklärt Klaus Horstmann, Fachbereichsleiter in der Kreisverwaltung.

Alfred Nimphius (v.l.) von der Kreisjägerschaft, Landrat Ansgar Müller und Friedhelm Decker (Stiftung Rheinische Kulturlandschaft) besiegeln die Fortführung des Blühstreifen-Projekts. RP-Fotos: Fischer. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Für eine große Nachhaltigkeit hat Torsten Quinkenstein ein besonderes Augenmerk auf die Wahl der Pflanzen gelegt: „Wir haben insgesamt 20 verschiedene Kräuter und Gräser ausgesucht und ausschließlich regionales Saatgut verwendet. Wie sich die Wiese entwickelt, wissen wir nicht. Es ist aber nicht dramatisch, wenn sich die Blühstufen verändern.“ Diese Vielfalt sorgt dafür, dass nicht nur Fluginsekten sich zu Hause fühlen, sondern auch Spinnen, Käfer und Asseln.