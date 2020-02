Volleyball-Bezirksliga : SV Budberg verteidigt die Tabellenführung

Budberg Das Team um Kapitän Daniel Stuers schlug den TSV Wachtendonk/Wankum in drei Sätzen. Überzeugen konnte der Spitzeneiter aber nur phasenweise.

Das Datum des vorletzten Spiels der Bezirksliga-Saison in heimischer Halle gegen die SG Duisburg II haben sich die Volleyball-Herren des SV Budberg dick in ihren Terminkalender eingetragen. Dann wird wohl die Entscheidung fallen, welche der beiden Mannschaften Meister wird und auf den Aufstieg anstoßen kann.

Gegen den TSV Wachtendonk/Wankum ließ das Team um Kapitän Daniel Stuers nicht fiel anbrennen und setzte sich in der Auswärtspartie mit 3:0 (25:14, 25:10, 25:17) durch. Der Spitzenreiter benötigte rund 15 Punkte, um in die Begegnung zu kommen. „Erst dann haben wir langsam angefangen, Volleyball zu spielen. Ganz allgemein war unser Spiel aber nicht gut“, sagte Stuers. „Wir haben den Vorletzten vielleicht auf die leichte Schulter genommen.“ Außenangreifer Quarban Ali Bahadory fehlte. Er musste wegen Schulterproblemen passen. Beim nächsten Spiel gegen den Kevelaerer SV II am 1. März will Bahadory wieder dabei sein.