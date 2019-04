Fußball : TSV Wachtendonk-Wankum II setzt Spitzenreiter Nieukerk unter Druck

Gelderland (for) Fußball-Kreisliga B, Gruppe 3: DJK Twisteden II – Sportfreunde Broekhuysen II 3:2 (2:2). In einem packenden Duell der Tabellennachbarn setzte sich Twisteden letztendlich knapp und verdient durch.

Schon in der ersten Hälfte fielen vier Tore. Kevin König und Chris van Treeck trafen für die Hausherren, für Broekhuysen waren Tobias Paes und Richard Heghmans erfolgreich. „In der zweiten Halbzeit haben wir nicht umsetzen können, was wir uns vorher vorgenommen hatten“, erzählte Simon Eckl, Co-Trainer der Gäste. Twisteden knüpfte dagegen nahtlos an die starke erste Hälfte an und holte durch ein Strafstoßtor von Kevin König die drei Punkte. „Man hat gemerkt, dass wir richtig wollten. Spielerisch und kämpferisch war das eine super Leistung“, freute sich Twistedens Trainer Andre Elbers.