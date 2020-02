Frauenfußball : 0:1, doch der erste Anzug des SVB scheint zu sitzen

Budberg Das Regionalliga-Team von Jürgen Raab erzielte im Testspiel gegen die U-17-Auswahl der SGS Essen keinen Treffer. Die Gäste gewannen mit 1:0.

Mit ihrem ersten Anzug haben sich die Fußballerinnen des SV Budberg im Testspiel gegen die U-17-Auswahl der SGS Essen, immerhin Tabellenführer in der Bundesliga der B-Juniorinnen, als resolutes und vor allem in der Abwehr standhaftes Team gezeigt. Der verdiente und korrekte Lohn im Testspiel beider Mannschaften war ein torloses Ergebnis nach der ersten Halbzeit. Dass die Partie dennoch mit einem 0:1 (0:0) endete, führte Budbergs Trainer Jürgen Raab denn auch in erster Linie auf die vielen Wechsel nach dem Seitenwechsel zurück. „Da war ein Bruch in unserem Spiel zu erkennen.“