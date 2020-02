Fußball-Bezirksliga : Voller Selbstbewusstsein nach Straelen

Hinter dem SV Budberg liegt eine gute Vorbereitung. Kein Testspiel ging verloren. Trainer Tim Wilke hat keine Ausfälle zu beklagen. Da kommt das Schlusslicht gerade recht.

16 Begegnungen haben die Bezirksliga-Fußballer des SV Budberg Zeit, so viele Punkte zu sammeln, um nicht abzusteigen. Vor dem Nachholspiel am Sonntag beim SV Straelen II steht das Team von Tim Wilke auf einem Tabellenrang, der am Saison-Ende in die A-Liga führen würde. Das Kellerduell zwischen dem Letzten und Drittletzten wird um 15 Uhr angestoßen. Die Gäste reisen mit viel Selbstbewusstsein an.