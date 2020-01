Jubiläum : 100 Jahre Borussia auf 75 Seiten

Veen Nicole Heptner befindet sich mit der Chronik zum Jubiläum des Sportvereins Borussia Veen auf der Zielgeraden. Rechtzeitig zum Auftakt der Feierlichkeiten soll die Festschrift, die mit vielen tollen Fotos garniert ist, fertig sein.

Nicole Heptner ist eine „Zugezogene“ und doch schnell heimisch geworden im Krähendorf. Dass dies so ist, liegt nicht nur, aber auch daran, dass die 44-Jährige Mitglied beim Sportverein SV Borussia Veen wurde. Vor neun Jahren ist sie von Alpen nach Veen gezogen, wohnt an der Dorfstraße und kann von ihrem Balkon aus auf den Rasenplatz des Sportvereins gucken, der dieses Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiern kann. „“Weil ich es immer schon mit Fußball hatte, bin ich mal rüber und hab‘ mir ein Spiel angeguckt““, erzählt sie. Fortan stand Heptner häufiger am Spielfeldrand, wenn eine Mannschaft der Borussia ein Heimspiel hatte. Und wie das so ist in Veen, kam Nicole Heptner schnell mit anderen Zuschauern ins Gespräch.