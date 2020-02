Tennis in Budberg : Herren des TC Schwarz-Weiß sind auf dem Erfolgsweg

Tennis in Budberg

Budberg Mit zehn Meden-Mannschaften steht SW Budberg in der Hallen-Saison am Tennis-Netz. Einige der Teams spielen um den Aufstieg mit.

1. Herren Die Mannschaft um Mario Lesic rechnet fest mit dem Sprung in die 1. Verbandsliga. Die Schwarz-Weißen haben eine weiße Weste an vor den beiden letzten Partien heute daheim gegen den Odenkirchener TC und Mitte Februar bei Eintracht Duisburg.

2. Herren Nach drei von sechs Begegnungen steht das Team um Swen Kolberg in der Bezirksklasse (BK) C an der Spitze. „Die Chancen für den Aufstieg stehen nicht schlecht“, sagt Pressewartin Marlene Pötters.