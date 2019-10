Volleyball-Bezirksliga : Budbergs Männer-Mannschaft steigert sich

Budberg Mittelblocker Martin Schmidt legte gegen den SV Bedburg-Hau II im dritten Satz eine Aufschlagserie hin.

Die Bezirksliga-Volleyballer des SV Budberg haben den ersten Saison-Sieg bejubelt. Am zweiten Spieltag wurde in eigener Halle der SV Bedburg-Hau II mit 3:0 (28:26 25:17 25:10) in die Knie gezwungen.