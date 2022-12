Fußball-Bezirksliga Xantens Torjäger Niklas Maas auf dem Weg zu alter Stärke

Erste Schmerzen im rechten Knie spürte er schon im Endspurt der Vorsaison. Doch der 20-Tore-Mann der vergangenen Spielzeit biss auf die Zähne und nutzte die lange Pause zur Regeneration. Im Berufsalltag als Kranführer und Verlader bei Thyssen Krupp in Duisburg oder am heimischen Essenstisch waren die Bewegungen anfangs doch stärker eingeschränkt. Maas konnte kaum zehn Minuten sitzen, ohne sein Bein auszustrecken. Als es in der Sommer-Vorbereitung nicht besser wurde, diagnostizierten die Ärzte ein Patellaspitzensyndrom. MRT-Bilder ergaben zudem, dass sich Flüssigkeit in der Sehne gesammelt hatte. Eine kostspielige Eigenblutspritze brachte zunächst nicht die erhoffte Wirkung. So bekam Maas Mitte November eine Stoßwellentherapie verschrieben. Drei Behandlungen hat er nun schon hinter sich. Die Heilung schreitet voran – und damit gleichzeitig die Hoffnung, zum Restrunden-Start am 26. Februar wieder voll anzugreifen.