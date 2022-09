Fußball-Bezirksliga : TuS Xanten muss mehrere Wochen auf Torgarant Maas verzichten

Xanten Eine Patellasehnenreizung zwingt den 25-jährigen Stürmer zum Zuschauen. Am Sonntag gastiert der SV Straelen II im Fürstenberg-Stadion. Fariz Sürücü, Inhaber der Fitness-Arena, ist neuer Hauptsponsor der Xantener Bezirksliga-Mannschaft.

Drei Treffer haben die Bezirksliga-Fußballer des TuS Xanten erst erzielt, mit dieser Torausbeute allerdings aus den drei Saison-Partien sieben Punkte geholt. Niklas Maas, Goalgetter der vergangenen Spielzeit, traf bislang einmal. Weitere Tore kommen in den nächsten Wochen nicht dazu. Vor der Heimpartie am Sonntag gegen den SV Straelen II (Anstoß 15 Uhr) ist klar, dass der 25-Jährige wegen einer Patellasehnenreizung eine Zwangspause einlegen muss. „Er könnte uns bis zu sechs Wochen fehlen“, sagte Co-Trainer Levin Bardehle.

Bardehle hatte aber auch positive Neuigkeiten parat. So hat der TuS einen neuen Hauptsponsor gefunden, der die erste Fußball-Mannschaft in den nächsten zwei Jahren unterstützen will. Fariz Sürücü, Inhaber der Fitness-Arena, hat bereits zwei Trikotsätze, einheitliche Polo-Shirts sowie Trainingsanzüge besorgt. Darüber hinaus können die Spieler zu vergünstigten Tarifen bei ihm im Fitnessstudio trainieren. Und in den Vorbereitungsphasen bietet Sürücü den TuS-Fußballern kostenfrei spezielle Trainingskurse an.