Fußball-Oberliga Nozomu Nonaka – der Pechvogel des SV Sonsbeck

Auch sein Trainer Heinrich Losing konnte es nicht fassen: „Der Ausfall ist schon sehr bitter für uns. Es ist nicht gut für Nozomu, aber auch nicht für uns. Aber das passte zu dem gebrauchten Tag gegen Ratingen.“ Also ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub kann Nonaka nicht mitwirken. Die Rot-Weißen erwarten mit dem Turnverein Dalbecksbaum Velbert ein echtes Brett. Die Mannschaft von Trainer Marcel Bastians steht auf dem dritten Platz und weist eine beachtliche Entwicklung auf. In der Saison 2004/2005 spielte der Verein noch in der Kreisliga B. Nach dem Aufstieg 2018 von der Bezirks- in die Landesliga folgte das Jahr danach der Durchmarsch in die fünfthöchste Klasse, wo der TVD die vierte Saison spielt und sich von den Tabellenplätzen her stets nach vorne arbeitete.