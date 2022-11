Handball-Landesliga Xanten mit leichten Rückenwind gegen TBO

Für die Schwafheimer gilt es, die Niederlage vom letzten Wochenende so schnell wie möglich aus den Köpfen zu bekommen. Außerdem ist es dringend erforderlich, das vorhandene Potenzial im Angriff abzurufen, denn die schlechte Offensivleistung war in Bottrop ausschlaggebend für den Misserfolg. „Issum stand in den letzten Jahren immer weit oben in der Tabelle, in dieser Saison fehlt allerdings noch die Konstanz. Wir dürfen uns aber auch nicht zu sehr am Gegner orientieren, sondern wir müssen versuchen, dem Spiel unseren eigenen Stempel aufzudrücken“, fordert Wiedemann, der für dieses Unterfangen wohl aus dem Vollen schöpfen kann.