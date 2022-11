Fußball-Bezirksliga SV Budberg erobert Tabellenspitze

Der SV Budberg ist in der Hinrunde der Fußball-Bezirksliga ungeschlagen geblieben. Am Freitagabend besiegte das Team von Tim Wilke Schlusslicht FC Aldekerk mit 3:0 (2:0) und verdrängte Viktoria Goch von Tabellenplatz eins. Der Aufstiegsfavorit kann sich am Sonntag beim TuS Xanten den Spitzenrang zurückholen.